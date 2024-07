Sangue a Rimini ferito con il coccio di una bottiglia per 20 euro Un arresto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Tutto sarebbe nato per un debito non pagato. Un debito maturato in un campo di cipolle dove un giovane straniero aveva prestato manodopera in cambio di ventiche la vittima di una violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio al parco Fabbri avrebbe dovuto restituirgli. E' proprio per questo debito non saldato che a detta della stessa vittima, alle 19 di domenica appunto un giovane straniero ha avuto un'accesa lite con un altro uomo di origine straniera mentre si trovavano al parco di. Tra i due, ha poi confermato un testimone, è partito un violento litigio culminato quando il giovane ha afferrato unadi vetro per poi infrangerla al suolo e attaccare brandendo l'arma il proprio rivale. La vittima, secondo le ricostruzioni effettuate dal personale delle Volanti intervenuto sul posto, è stato colpita con ildialla testa, al collo e al braccio, rimediando ferite per cui gli sono stati applicati 50 punti di sutura.