Quarta Ondata di Caldo | Italia nella Morsa delle Alte Temperature

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma - Sta per iniziare ladiche attraverserà l'da nord a sud, portandodi 6-8°C superiori alla media stagionale. Questa nuova, che raggiungerà il picco tra giovedì e venerdì, colpirà con particolare intensità la Val Padana centro-orientale e il Centro-Sud, con massime che toccheranno i 36-38°C e punte di 40-41°C al meridione. Non saranno solo le ore diurne a essere soffocanti: anche le notti si preannunciano difficili a causa dell'afa, conminime che non scenderanno sotto i 20°C. Questo scenario aggraverà il disagio per la popolazione, costretta a convivere con unopprimente anche durante il riposo notturno. Nel fine settimana, si prevede un lieve cedimento dell'anticiclone sul bordo settentrionale del paese, che potrebbe portare a qualche fenomeno di instabilità al Nord