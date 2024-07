Ora la Cisl ha una sede di proprietà Festa grande in via del Patriota

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024)alladi via dela Massa. E’ stata infatti inaugurata nei giorni scorsi laToscana Nord di Massa. Alla presenza del sindaco Persiani, di Dell’Ertole, in luogo del presidente della Provincia impegnato a Roma, del sindaco di Aulla Valettini, del vicario prefettizio e del questore Allegra, la segreteria confederale dellaToscana Nord ha tagliato il nastro. Oltre al segretario locale Figaia, erano presenti il segretario generale Bani e la segretaria responsabile di Pistoia, Biagini. Era anche presente il segretario nazionale confederale, nonché reggentedella Toscana, Pirulli. Don Bigi, parroco della Madonna del Monte, ha benedetto le stanze sindacali e la nuova stanza riunioni, che può contenere almeno 30 posti are.