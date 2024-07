Olimpiadi Parigi 2024 beach volley | calendario programma orari e tv di tutte le gare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilcompleto con tutti glidelledialledi. Dal 27 luglio al 10 agosto grande spettacolo al Tour Eiffel Stadium, un’arena temporanea all’aperto capace di ospitare poco meno di 13.000 spettatori. L’Italia sarà protagonista sia nel torneo maschile che in quello femminile, il gruppo dei ‘ers’ è guidato dall’intramontabile Paolo Nicolai, ora in coppia con Samuele Cottafava dopo lo storico argento di Rio de Janeiro conquistato con Daniele Lupo.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEIN TV – Sarà possibile seguire ile tutti gli altri sport in chiaro sui canali Rai e Raisport, oppure in streaming su Discovery+, che metterà a disposizione degli abbonati una vasta scelta con 10 canali live per tutto l’arco della manifestazione a cinque cerchi.