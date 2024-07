Nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro primi dettagli della cerimonia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024)dipresto sposi. Ecco tutti itra invitati e locationdiverranno celebrate il 12 luglio a Forte dei Marmi. Il luogo é davvero speciale per il futuro sposo, poiché proprio a Forte dei Marmi si sono conosciuti papà Massimoe mamma Eleonora Giorgi durante le riprese di “Sapore di Mare”.si sono conosciuti durante il grande fratello, dalla loro storia d’amore è nato il piccolo Gabriel. LEGGI ANCHE: Fedez nel mirino di Selvaggia Lucarelli: “I suoi nuovi amici? Codacons e Pregiudicati di Milano” Tutti isull’importante giorno I due ex gieffini hanno scelto come location uno dei luoghi più esclusivi di Forte dei Marmi, precisamente il Grand Hotel Principe di Piemonte.