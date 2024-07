La Cina spinge sempre più verso la guerra Il Mostro inviato contro le Filippine di cosa si tratta E la diplomazia collassa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) La, che sino a ora aveva mantenuto una posizione prudente rispetto aipiù fragili equilibri internazionali, ha ormai chiaramente imboccato una nuova strada. Che passa per il dispiegamento di forze militari con annesse, continue provocazioni all’Occidente e ai Paesi del Sud Est asiatico. Dopo il clamoroso annuncio delle manovre militari congiunte con la Bielorussia ai confini di Ucraina e Polonia, ora Pechino alza il tiro anche nel Mar della. E lo fa dispiegando per la prima volta la sua flotta in una zona adiacente ae Indonesia chiamata ZEE, sigla che indica il confine della zona economica di pertinenza dei due Paesi ed è delimitata da nove punti di coordinate geografiche. Il dragone ha schierato le sue portaerei e iniziato esercitazioni militari alle quali partecipano anche navi dianfibie e navi da combattimento di superificie.