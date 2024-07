La casa occupata Sgombero dopo un anno | La fine di un incubo Proprietari non tutelati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Pistoia, 9 luglio 2024 - Ci è voluto più di unper liberare quelladi famiglia che ora, finalmente, potrà essere venduta, come desidera la suaa. Une cinque accessi con gli ufficiali giudiziari. Dodici mesi di tentativi, e spese legali sostenute per rientrare in possesso del proprio appartamento: 85 metri quadrati circa in via Provinciale Lucchese a Pontelungo. Quella della signora Antonella Petrucci è una vicenda che vivono tante famiglie, che questa volta si è conclusa bene, ma che rappresenta un problema spinoso: l’occupazione abusiva delle case. Ieri mattina la signora è potuta finalmente rientrare nel proprio appartamento. "È stata una vera battaglia e tutte le spese e la fatica le ho dovute sostenere io", spiega la signora, che in questa vicenda è stata assistita dall’avvocato Ezio Menichi di Pistoia.