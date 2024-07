Il vaso Shiva di Sottsass esce in edizione limitata con tutta la sua carica provocatoria e un nuovo colore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Ci sono tre possibili reazioni davanti aldi Ettore. C’è chi ride per via della sua forma fallica. Chi si scandalizza e lo definisce un’inutile provocazione. E chi cerca di capire. Noi abbiamo cercato di capire. E se vi chiedete perché proprio adesso, la risposta è che Capsule ha riproposto x BD Barcelona, la stessa azienda che lo produsse nel 1973, una nuova versione del manufatto, ine in una bella tonalità di blu. La prima versione era in ceramica smaltata rosa e suscitò grande scalpore in quell’Italia che, pur uscita dalla rivoluzione culturale del ’68, restava ancora piuttosto bigotta. La stampa, sia quella specializzata sia la generalista, si divise subito tra ammiratori e critici: alcuni lo considerarono un’opera d’arte rivoluzionaria, altri un oggetto sacrilego.