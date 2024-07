Fan di Taylor Swift sotto attacco di bagarini e siti pirata | fino a 13mila euro per un biglietto del concerto allo stadio San Siro di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) C’è grande attesa per i due concerti del 13 e del 14 luglioSandidi. Uno degli eventi più importanti live di questa stagione di concerti. Eppure c’è chi ha preso di mira i fan che non sono riusciti ad accaparrarsi l’ambito. A denunciare la situazione è il Codacons: “Stanno comparendo sul web biglietti per accedere all’evento venduti a prezzi stratosferici che possono arrivare a superare i“. Quindi sarà presentato un esposto all’Antitrust e alla Procura della Repubblica di. “Mentre sui canali ufficiali le vendite sono già chiuse da tempo – denuncia il Codacons -, avendo i due concerti registrato il sold out, suidi secondary ticketing e sulle piattaforme di compravendita tra privati sono comparsi biglietti proposti al pubblico a prezzi esorbitanti.