Africa | Pd presenta interpellanza ‘che fine ha fatto il piano Mattei?’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Venerdì Laura Boldrini presenterà unaal governo per chiedere il rispetto degli obblighi di legge: entro il 30 giugno il Parlamento avrebbe dovuto discutere ilMattei e invece di quelabbiamo visto solo otto pagine fotografate su whatsapp, da noi ricevute per caso. Non è da Paese serio”. Lo ha annunciato la deputata del Pd e vice presidente della commissione Esteri Lia Quartapelle che, con il responsabile Esteri dem Peppe Provenzano, hato alla Camera il rapporto ‘L?Italia guarda all?: una visione progressista per il.“Il Parlamento è stato completamente esautorato, come Pd abbiamo depositato unaurgente a Meloni e Tajani per chiedere chehaquesto