UnipolSai il primato condiviso Frignani | Orgoglioso del gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Fatale il Tqb, che sarebbe poi il team quality balance. Per Team quality balance si intende la differenza tra punti fatti diviso riprese offensive giocate e punti subiti diviso riprese difensive giocate (punti segnati/inning offensivi-punti subiti/inning difensivi). L’chiude la stagione regolare con lo stesso numero di vittorie di Parma – 20 in trenta gare –, ha un bilancio in parità negli scontri diretti con i Ducali, 3-3, ma deve accontentarsi del secondo posto per questo parametro di giudizio. Ma il rimpianto per la Fortitudo campione d0Italia è doppio perché, proprio all’ultima curva, Parma cade in casa con San Marino. Capitan Dobboletta e compagni, però, non ne approfittano, per mettere la testa davanti, in solitudine, perché vengono battuti al Falchi da Macerata, 3-0.