Targhe Tenco | trionfa Diodato a mani vuote Calcutta Vasco Brondi e Daniele Silvestri

(Di lunedì 8 luglio 2024) Questa edizione dellepasserà alla storia forse più per quelli che ne sono usciti ache per quelli che sono riusciti a portarsi a casa quello che, essendo assegnato da una giuria di selezionati esperti, dovrebbe essere il più credibile tra i premi musicali italiani. Tante le sorprese, a partire dal miglior album dell’anno, dove a vincere è Paolo Benvegnù per il suo È inutile parlare d’amore, che con i suoi 62 voti si piazza davanti a nomi eccellenti del circuito cantautorale mainstream come(50 voti per il suo Un segno di vita) e(il suo Relax ha ricevuto 45 preferenze), che erano dati per favoriti, e ancora(Disco X, 44 voti) e i La Crus (Proteggimi da ciò che voglio, 35). Benvegnù corona così una carriera da assoluto protagonista del circuito cantautorale alternativo, indipendente, intellettuale, anche se molti avrebbero scommesso su una lotta all’ultimo voto tra