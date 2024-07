Su una via ferrata di montagna con bimbo in braccio e senza protezioni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - Sta impazzando sul web il filmato di una mamma assieme a una figlia e di un papà con un figlio piccolo in, affrontare con semplici scarpe da ginnastica el'equipaggiamento idoneo una viadi. Il video, girato da un escursionista sulla'Pepi Zac' nella zona di Passo San Pellegrino e Falcade in Trentino, è stato pubblicato dal quotidiano online 'Il Dolomiti'. Nei fotogrammi si vede prima la donna accompagnare la figlia su una cengia esposta e successivamente un padre con inun figlio piccolo, camminare sulla rocciaalcuna protezione cercando di tenersi alla corda-fissa. Il video non riprendere fortunatamente nessuna caduta o incidente ma mette in evidenza l'incoscienza da parte di alcuni utenti della