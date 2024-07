Sorpreso con circa due chili di droga a Scampia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)condueditra anfetamine e cocaina. La Polizia di Stato arresta un 32enne. Preso dopo un inseguimento Nel pomeriggio del sei luglio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Galileo Galilei direzione via Labriola hanno notato due soggetti a bordo di un’auto il cui conducente, ha tentato di eludere il controllo dandosi a precipitosa fuga. Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Colorni, dopo aver impattato contro un pilastro, ha abbandonato il veicolo, insieme al passeggero, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi.