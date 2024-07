Schlein punta all' ammucchiata | Insieme forze politiche diverse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) A distanza di un giorno dai risultati del secondo turno delle legislative in Francia, i partiti italiani di sinistra sono già pronti a cantare la Marsigliesea Jean-Luc Mélenchon. Tra questi, come prevedibile, anche Elly. Con l'obiettivo di gettare fango sul governo Meloni, la segretaria del Pd ha cercato di lanciare messaggi ai possibili, futuri alleati. È successo a In Onda, il talk-show di politica e di attualità di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. "La vera sorpresa di queste elezioni francesi è questo risultato straordinario del Nuovo Fronte Popolare, che metteanche. C'è il partito socialista francese, ci sono i verdi che hanno avuto la capacità di metterelecostruendo un progetto coerente e condiviso per il futuro del Paese", ha dichiarato la leader dem in diretta.