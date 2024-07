Rientra nella casa Grande Fratello torna la concorrente top Signorini punta su di lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilè uno dei reality più longevi della televisione italiana e anche uno dei più seguiti. Dopo anni di edizione vip, lo scorso anno è andata in onda quella mista vip e nip e molto probabilmente questa formula verrà riproposta anche quest’anno. Cresce l’attesa per la prossima edizione, tant’è che in molti già si chiedono chi saranno i concorrenti del2024. Se sono attualmente in corso i casting per reclutare i concorrenti nip, i non famosi, Alfonsoè invece a buon punto per quanto riguarda la ricerca dei personaggi famosi che parteciperanno alla prossima edizione del reality show di Canale 5. In queste settimane sono usciti alcuni nomi, come quello della showgirl e attrice Vera Gemma ma anche di Federico Chimirri, exdi Masterchef Italia ed ex fidanzato della tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià.