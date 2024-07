Mélenchon non è il Pd botte da orbi tra Sardone e Boldrini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Laurae Silvia: che botta e risposta sulle elezioni in Francia. Ospiti entrambe de L'Aria che Tira su La 7, la deputata del Partito Democratico e l'eurodeputata della Lega si sono confrontate in un tesissimo scambio a distanza sulla vittoria del Nuovo Fronte Popolare. A dare inizio alla conversazione, la lettura sui risultati usciti dalle urne francesi. A iniziare è: “Siamo molto soddisfatti di questo esito. Peraltro i sondaggisti non l'avevano neanche previsto, quindi per me perlomeno è stata una bellissima sorpresa – spiega l'ex ministro – C'è stata la mobilitazione della Francia che non ha voluto disonorare la storia di quel paese concedendo il governo all'ultra destra francese”. “Per me è stata l'alleanza dell'onore e della democrazia – continua– I francesi si sono dimostrati all'altezza della sfida e si sono uniti con un patto di desistenza che non era ovvio che l'elettorato seguisse”.