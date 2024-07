Look da spiaggia comodo ma abbagliante | l’ispirazione e i capi low cost

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Brillare nelle notti d’estate senza rinunciare al comfort. Ecco ildi Giulia Salemi (in versione low) da replicare Casual sì, ma luminoso! Per brillare nelle notti d’estate senza rinunciare al comfort, basta selezionare 3ad hoc da mixare persempre nuovi e al passo con le tendenze.arriva come sempre dal web e dall’armadio l’influencer Giulia Salemi. Per lei un top full Swarovski, pantalone over e gli accessori giusti, Eccoli nelle loro versioni low. 1. Il top full Swarovski.a solo 14€ lo Slayr Top firmato SHEIN è disponibile sia in color champagne – come quello di Giulia Salemi – che in altre cinque shade, tra cui il rosa e il color denim. 2. Il pantalone over. Si chiama Dazy Jeans,a circa 17€ ed è disponibile sull’app di SHEIN in due diversi lavaggi, uno chiaro e uno scuro.