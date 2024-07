Kim non ha intenzione di lasciare il Bayern Monaco Sky Sport De

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) SkyDe definisce infondate le voci su un possibile passaggio di Kim dalall’Inter. Il giornalista Florian Plettenberg scrive su X: Voci su Inter e Min-jae Kim non sono vere: confermato! e il 27enne non ha ancoradil’Fce vuole restare. Contratto valido fino al 2028. Rumors about @Inter and Min-jae Kim are wide of mark – confirmed! and the 27 y/o still has no intention of leaving FCas he wants to stay. Contract valid until 2028. @SkyDE pic.twitter.com/eah8T9UgLw — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 8, 2024 La Gazzetta oggi ha scritto di prestito per Kim L’Inter continua a puntare forte sull’ex stella del Napoli dello scudetto Kim Min-jae. I nerazzurri sono forti di aver già incassato il sì del calciatore che in Germania non ha trovato il posto che sperava e invece potrebbe essere una pedina fondamentale nell’Inter di Inzaghi.