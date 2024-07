Guida TV Sky e NOW 7 - 13 Luglio | Pare Parecchio Parigi Caracas The Golden Boy

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)TV SKY / NOW 7 - 132024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Domenica 7alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda "Emily". Diretto da Frances O’Connor, questo biopic racconta la giovinezza della poetessa Emily Brontë, interpretata da Emma Mackey.