Ecco la nuova Vogherese Presi Souto Zito e Guarnone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) VOGHERA (Pavia) Primi innesti per lain vista del campionato che scatterà domenica 8 settembre. Il sodalizio di via Facchinetti ha ufficializzato gli ingaggi del portiere Alessandro, venticinquenne ex giovanili Milan, dei difensori Cauè Matteo, 2004, lo scorso anno al Fanfulla, Giacomo Compagnoni 2001, pilastro centrale prelevato dalla Castellanzese, Cristopher De Falco, diciottenne in arrivo dalla Casertana, e Alessio Pezzella classe 2005. Vestiranno la gloriosa casacca rossonera anche il forte trequartista 2003 Giovanni, fresco vincitore con l’Alcione del torneo di D. Altri nomi nuovi: Nicolò Corioni ex Codognoe gli attaccanti Andrea Cappadonna e Vincenzo Landillo arrivati rispettivamente da Fanfulla e Afforese.