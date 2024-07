Cina | Heilongjiang parco al coperto a tema ghiaccio e neve a Harbin

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024), 08 lug – (Xinhua) – I visitatori si divertono in unal, nella provincia nord-orientale cinese dello, il 6 luglio 2024. Con un’area di costruzione di 23.800 metri quadrati, ilha ottenuto il Guinness World Record come il piu’ grandetico di questo tipo al mondo. Secondo il direttore del, la struttura presenta nove areetiche che espongono sculture direalistiche illuminate da luci colorate. Ilmantiene una temperatura costante per accogliere i visitatori durante tutto l’anno. Ilsi affianchera’ all’Ice-Snow World, undi riferimento all’aperto adi 810.000 metri quadrati, trasformando cosi’in una destinazione turistica per tutte le stagioni.