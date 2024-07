Boxe Serata amara per Obaid verdetto discutibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) A Ladispoli in provincia di Roma, la sfida di sabato sera valevole per il vacante titolo italiano dei pesi mosca tra il 23enne beniamino di casa Manuel Rizzieri (8-1-0) e il 28enne palestinese-ferrarese Ahmed(5-6-3), si è conclusa con la vittoria per split decision del padrone di casa Rizzieri, con 2 verdetti a favore e uno per. I cartellini finali hanno infatti premiato il pugile di casa per 96 a 94, secondo il giudice Dario Bibbiani; il giudice Marco Moscadelli ha invece visto prevaleresempre per 96 a 94, mentre il campano Stefano Terlizzi ha emesso il definitivo 97 a 93 a favore di Rizzieri. Si deduce quindi che tra i giudicanti vi sono 5 punti di differenza in dieci round, la qual cosa desta una certa perplessità. Probabilmente, al di là del risultato su cui scontate e inevitabili sono le polemiche, va sottolineato come durante il combattimento sia stato segnato probabilmente un record di cadute.