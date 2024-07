Sesto spettacolo in libreria nell’80esimo anniversario della Liberazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 - Donne partigiane, storie di Resistenza al femminile. Alla Biblioteca Ragionieri diFiorentino va in scena loteatrale “Eppure era bella la sera” in una data particolare, l’80esimodiFiorentino. Furono staffette, fattorine, infermiere e combattenti. “Eppure era bella la sera” è lodedicato alle donne nella Resistenza che la compagnia Metropopolare Teatro presenta lunedì 8 luglio (ore 21,15 – ingresso libero), alla Biblioteca Ragionieri diFiorentino. La serata è nella cornice di eventi per l’80esimodiFiorentino. Scritto e diretto da Livia Gionfrida, in scena con Giulia Aiazzi e Simone Faraoni alla fisarmonica, “Eppure era bella la sera” dà voce a vicende individuali di donne straordinarie e al valore sociale e politico che ebbero in quel particolare frangente storico.