Risultati record per il M5s | comunità attiva e consapevole

(Di domenica 7 luglio 2024) Alessandro Natali (nella foto), coordinatore del Movimento 5 Stelle di Montecosaro, ringrazia i cittadini "per la partecipazione alle elezioni europee. Grazie al vostro impegno e alla vostra fiducia – scrive – Montecosaro ha registrato una delle percentuali di voto più alte della provincia di Macerata, confermando la forza e la vitalità del nostro movimento in questo territorio. La partecipazione è un segnale inequivocabile di quanto il nostro messaggio sia stato accolto con entusiasmo e speranza. Ogni voto rappresenta un impegno concreto verso una politica più trasparente, giusta e sostenibile, e ci dà la forza per continuare a lottare per le cause che ci stanno a cuore: l’ambiente, la giustizia sociale e la partecipazione diretta dei cittadini.