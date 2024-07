Rifiuti Cairella Lega | Sannio espropriato dalle proprie funzioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo all’assurdo che la Provincia di Benevento con tutti gli enti e le società territoriali competenti in materia di, riconducibili in blocco alla galassia mastelliana, gioiscano delleincapacità e dell’essere stati ‘espropriati’ di una serie di interventi per lo stir di Casalduni e per la discarica di Sant’Arcangelo dalla Regione e dalla Sapna di Napoli. Dice un vecchio ma sempre attuale detto ‘contenti loro, contenti tutti’. Ma questa volta non tutti, perché i cittadini sanniti non sono affatto consenti di dover a pagare ai comuni e questi alla Samte per servizi che non vengono erogati e/o per altri che non dovrebbero essere proprio pagati perché riguardanodi altre provincie. Su questi argomenti laeserciterà un’attenta attività di monitoraggio e controllo”.