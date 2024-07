Maltempo a Parlasco Lecco | sassi e fango sulla Scenic Route della Valsassina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)), 7 luglio 2024 – Una colata disi è riversataValna. A causa del violento temporale che in mattinata si è abbattuto nella zona dell'Alto Lago eValna, una fiumana di detriti ha invaso la Statale 753 di Esino Lario all'altezza di. Già due settimane fa la ex Sp 65 era stata chiusa per uno dissesto. Smottamenti si sono verificati anche a Bellano e Tremenico, mentre aè crollato un albero. Per fronteggiare l'emergenza sono stati mobilitati i vigili del fuoco. Al momento non risulta sia stato necessario chiudere strade, non almeno i principali collegamenti. Apprensione anche a Dervio, perché il torrente Varrone si è gonfiato e si è temuto potesse tracimare in alcuni punti.