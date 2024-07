L’estate della ha tutto un altro sapore

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 7 luglio 2024) Vibrazioni estive al Maka Loft La Red Bull ha inaugurato la stagione estiva con un party elettrizzante al Maka Loft di Milano. La sede è stata trasformata in un vivace campo estivo per la notte, ponendo le basi per una celebrazione indimenticabile. Una formazione di DJ stellati L’evento è stato caratterizzato da un DJ set esplosivo con alcuni dei migliori talenti musicali milanesi. Tra gli artisti figurano Fatima Koanda di Le Cannibale, Goldentrash di Akeem, Piero Pirupa in un set back-to-back con Andrea Mattioli e il dinamico duo di Acidgigi e Riccardo BHI di BS/BSR. Una notte da ricordare La festa è stata una miscela perfetta di musica ad alta energia e vibrazioni estive, offrendo agli ospiti un’esperienza memorabile. Il campo estivoRed Bull al Maka Loft è stato un modo spettacolare per dare il via alla stagione, lasciando tutti entusiasti per ciò che riserva