Fenomeno Gimbo | L’ultima gara nella mia città Prima del sogno

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Carlino lo aveva annunciato lo scorso 21 giugno, ieri l’ufficialità è giunta dallo stesso Gianmarco Tamberi. Sui social, infatti, il pluricampione anconetano di salto in alto ha confermato la notizia del meeting che si svolgerà il prossimo 18 luglio all’Italico Conti delle Palombare di Ancona: "È ufficiale! Ho fatto di tutto per poter competeremia ultimadelle Olimpiadi davanti alla mia gente. Sono contentissimo di comunicarvi che ora è ufficiale, giovedì 18 luglio alle 18.30, gareggeròmia splendida. Ci tenevo da morire a condividere questo momento unico con tutti coloro che hanno vissuto questo mio percorso sin dall’inizio e so che sono queste le persone che sapranno darmi la giusta carica ed energia per questa mia ultima magnifica olimpiade! Ce vedemo giù al campo ancunetani, me raccomando fe na bolgia!".