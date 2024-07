F1 gara GP Gran Bretagna oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

Il circuito di Silverstone è pronto a diventare palcoscenico delPremio di, dodicesimo round della stagione 2024 di F1. L'autodromo inglese è una tappa storica per il Circus, che sosta qui da 74 anni consecutivi. A Silverstone non si smette mai di scrivere la storia, e questo weekend non ha fatto eccezioni, con George Russell, Lewis Hamilton e Lando Norris che sono stati i primi tre piloti inglesi ad occupare le prime tre caselle nelladi casa. La pole position è andata al numero 63 della Mercedes, che con il compagno di squadra ha ipotecato una prima fila tutta argento. IlPremio però è ancora tutto da scrivere, con i semafori che si spegneranno alle 16:00 italiane di domenica 7 luglio, dando inizio ad unalunga cinquantadue giri.