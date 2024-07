dedicato A te | arriva a Chiuduno l’evento solidale per la ricerca sul medulloblastoma

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024). Dopo la pausa dello scorso anno torna la storica quattro giorni di festa estiva organizzata da “A te”, associazione senza scopo di lucro in ricordo del piccolo Andrea, che da oltre dieci anni si impegna nella raccolta fondi a sostegno dellamedica oncologica pediatrica. L’associazione riparte con un’ulteriore novità, la festa che si terrà dall’11 al 14 luglio cambia location e approda al Centro Fiera di. Il programma definitivo delle quattro serate prevede cibo, drinks, musica e spettacoli dal vivo e intrattenimento per bambini. L’AssociazioneA te nasce nel 2013 per volere di mamma Barbara e di papà Luca che dopo la scomparsa del loro amato Andrea a soli nove anni a causa di un tumore celebrale, hanno avuto la forza di creare un progetto ambizioso.