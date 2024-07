Città d’arte brusco arresto degli arrivi Insieme per un piano di rilancio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) di Sara Conforti * Lasegna unsuglisoprattutto italiani per un consuntivo di -15.8% su 2023 e -24.1% sul 2019. Vengono meno turisti ma qualcuno di loro rimane qualche giorno in più perché i pernottamenti sono meno tragici e si assestano su un recupero, anche se minimo. Il totale dei pernottamenti si assesta infatti su +1% su 2023 e -0.7% su 2019. Comacchio invece vola cona +11,3 % su 2023 +41,6 % su 2019. I pernottamenti del periodo segnano + 13,1 %su 2023 e + 51,1% su 2019 ma è il datostranieri che conta maggiormente con un + 119.1% rispetto al 2019 neglie + 142.9% per i pernottamenti dello stesso anno. I dati Istat dei primi cinque mesi dell’anno non mi stupiscono. La tendenza era prevedibile, laè ancora al palo mentre Comacchio vola con percentuali anche fuori stagione mai viste.