Castello matildico Via alla seconda campagna di scavi

(Di domenica 7 luglio 2024) Prenderà il via domani e proseguirà fino al 2 agosto ladiper riportareluce l’insediamento di epoca matildica a Montebaranzone. I lavori saranno diretti dall’Università di Verona e in particolare dai docenti Nicola Mancassola ed Elisa Lerco, affiancati da un team di studenti e ricercatori provenienti da diversi atenei del nord Italia, da Ferrara, a Bologna, a Milano, oltrestessa Verona. "Ladia Montebaranzone – spiega il prof. Mancassola – fa parte di un progetto più ampio avviato da Univr nel 2016, che punta a indagare sugli insediamenti matildici nel Reggiano e nel Modenese. "L’iniziativa – aggiunge il sindaco Mauro Fantini – è finanziata con 20.000 euro dFondazione di Modena, che ringraziamo per la grande sensibilità dimostrata, e con fondi del bilancio comunale per 5.