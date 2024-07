Basket donne servono almeno 600mila euro Tutti i piani Dieci giorni di fuoco per conservare la A1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Saranno 10di. La possibilità di poter avere una formazione bolognese nel massimo campionato di serie A1disi deciderà entro il 17 luglio, giorno in cui è in programma il consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Sotto le Due Torri si lavora, giorno dopo giorno, per cercare di raggiungere l’obiettivo della copertura del budget,, necessario per poter iscrivere una squadra nell’olimpo della palla a spicchi in rosa. Venerdì dopo aver avvisato il presidente di LegaFemminile Massimo Protani, da Bologna è stata inviata, al presidente Fip Gianni Petrucci una lettera d’intenti, con la richiesta di valutare l’ammissione di una squadra bolognese alla A1. Il lavoro, giorno dopo giorno, è febbrile, intenso, con il poco tempo avuto a disposizione si cerca di convincere altri imprenditori ad aggiungersi alla cordata, dando una mano a chiudere il cerchio di quelle che sono le necessità economiche di una squadra che partecipa al massimo campionato maschile.