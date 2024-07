Addio per sempre a Pino D’Angiò come è morto | le cause

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 7 luglio 2024) Il mondo della musica italiana piange uno delle icone più amate degli anni ’80. A 71 anni si è spento ieri. Ad annunciare la morte dell’artista sono stati il figlio Francesco e la madre Teresa attraverso dei messaggi whatsapp mandati agli amici: “Purtroppo papà ci ha lasciati, colpito da un malore che lo ha portato via nel giro di qualche settimana, ha resistito tanto,hafatto“. In molti, tra fan e amici sapevano che a lungoha combattuto per le sue condizioni di salute. Leggi anche: Calcio italiano in lutto, ci lascia un mito Leggi anche: Automobili, scatta il nuovo obbligo dal 7 luglio: a cosa fare attenzione, all’anagrafe Giuseppe Chierchia, èieri, 6 luglio, all’età di 71 anni dopo aver collezionato successi internazionali e con la grande soddisfazione di aver visto il suo brano più noto, ‘Ma quale idea’, ridiventare un tormentone, negli ultimi mesi, dopo il remix dei Bnkr44 con i quali aveva anche duettato, a febbraio, sul palco di Sanremo.