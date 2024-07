Sequestrata e stuprata il racconto della vittima | Mi picchiavano dicendo ‘Da qui non te ne vai’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Bologna, 6 luglio 2024 – “Ho visto una finestra aperta con uno spiraglio e con la testa mi sono sporta. L’italiano mi diceva: ‘Dove credi di andare, qua non vai da nessuna parte’". È unstraziante, interrotto da lacrime e lunghi silenzi pieni di dolore e imbarazzo quellotrentasettenne somala,in un appartamento di via Oberdan lo scorso 29 maggio da tre ragazzi di 22, 18 e 17 anni, arrestati l’altro giorno. Un orrore da cui si è liberata lanciandosi dalla finestra. Oltre quaranta i giorni di prognosi per lei, fratture al bacino, alla testa e al torace. E una paura che, nella sua fragilità, questa donna non riuscirà mai a dimenticare. "Mi volevano fare del male. Assolutamente", metterà a verbale, quando una settimana dopo la violenza verrà ascoltata dai carabiniericompagnia Bologna Centro in ospedale.