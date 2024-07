Replica La Rosa della Vendetta in streaming puntata del 5 luglio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 6 luglio 2024) Doppio appuntamento stasera, venerdì 5, con La. Ecco iper rivedere le puntate 11 e 12 trasmesse da Canale 5 in. Mert supplica Deva di perdonare il suo tradimento con Gulendam e di fuggire insieme a lui. Ma Deva va da Gulcemal, decisa a svelare che Mert è in realtà il suo ex fidanzato. Zafer partecipa alla festa di fidanzamentofiglia del sindaco, a cui si uniscono anche Deva e Gulcemal. Zafer vieta al figlio di divulgare il loro legame di parentela. .