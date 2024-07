Regionali manovre Pd Schlein e Bonaccini insieme in Direzione Si attende uno sprint

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) La chiusura sul candidato del post-alle prossimeancora non c’è stata. Ma allanazionale del Pd, la segretaria Ellye il presidente-governatore Stefanoerano seduti vicini. Difficile che non si siano parlati anche delle prossime, oltre a tutte le altre partite fondamentali, dai posti Ue alla battaglia del campo larghissimo contro l’autonomia differenziata. Tanti temi approfonditi forse anche dopo la, ma che certamente avranno bisogno di altri incontri (con anche il segretario regionale dem Luigi Tosiani) per chiudere la partita Emilia-Romagna. Partita centrale, come dimostra la decisione di fare la Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia. I nomi papabili in cima alla classifica restano il sindaco di Ravenna Michele de Pascale (anche lui ieri in) e l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla.