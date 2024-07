Paolo Bonolis spiazza i fan | il triste ‘addio’ al famoso programma

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 luglio 2024) Personaggi tv.i fan: ilal, nei giorni scorsi, ha partecipato al BCT, il Festival del Cinema e della televisione di Benevento. Nel corso dell’evento, ha rilasciato un’intervista a “SuperGuidaTV” in cui è tornato a parlare di un suo. ( dopo le foto) Leggi anche: Elodie, l’indiscrezione dopo le nozze di Diletta: cosa sogna la cantante Leggi anche: Angelina Mango, incidente per la cantante: fan preoccupatissimii fan: ilala “SuperGuidaTV” è tornato a parlare di Ciao Darwin. Il conduttore è convinto che la popolare trasmissione sia ormai giunta definitivamente al capolinea per via dei troppi paletti opportuni per adeguarsi ai tempi.