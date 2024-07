Massa si conferma sul tetto d’Europa In finale battuta in due set la Lituania

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Bis delle sezione massese “Bacchilega-Targioni“ dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, al “Volleyball passion 2024“. La seconda edizione del torneo internazionale di pallavolo femminile Over 40, disputato in Piemonte. Salendo nuovamente sul gradino più alto del podio, le “ragazze“ massesi hannoto di essere una delle più belle realtà sportive over non solo d’Italia ma di tutta Europa. Promotori della due giorni di volley sono state le società 4volley e Usato garantito. Le massesi prima di conquistare laper due set a zero contro la rappresentativa lituana, hanno superato le portacolori svizzere, le padrone di casa della Uisp di Torino e le Over 50 della Germania. A scendere in campo schierate da Silvia Angelini, sono state Vincenza Aliboni, Francesca Bertelloni, Barbara Bertolucci, Francesca Nicolini, Claudia Benedetti, Chiara Leri, Cristina Zonca, Alessandra Tomaino e Stefani Pilli.