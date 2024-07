Lodi | manda 70 pizze sushi e le pompe funebri a casa della ex Cosa rischia il ragazzo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) Una famiglia disi è vista recapitare decine di, birre che però non aveva mai ordinato. Ieri sono proseguite le consegne fasulle: si è presentato un fiorista, un fabbro e a Saronno, dove vive una delle figlie, è arrivata un’agenzia delle. Sembrerebbe che dietro questi ordini ci sia undi 22 anni, che sarebbe l’ex fidanzato di una delle figlie. Il quotidiano Il Cittadino diriferisce che un 22enne, ex fidanzatoragazza, potrebbe essere l’autore degli ordini. Non è ancora certo. Quella che agli occhi di molti potrebbe essere una goliardata, in realtà nasconde elementi preoccupanti e che potrebbero, in presenza di alcuni presupposti, configurare alcuni reati. A spiegarlo a Fanpage.it è Valerio de Gioia, Consigliere di corte di Appello di Roma.