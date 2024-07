In una villa del XIX secolo in Val Vibrata apre il bistrot a bordo piscina di uno storico ristorante abruzzese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 luglio 2024) «Quinto Di Serafino è una bomba». Daniele Zunica, titolare di Zunica 1880, solida e dinamica realtà in quel di Civitella del Tronto, Teramo, definisce così il capostipite della famiglia che circa vent'anni fa ha acquistato dai CerulliCorallo, una splendida residenza d'epoca circondata da quasi 90 ettari di terreno. «Ha 88 anni e si occupa ancora lui di tutto, orto, allevamenti, produzione. Ha più energia di un adolescente». A inizio anno Daniele ha siglato con i Di Serafino una joint venture che prevede la comproprietà della struttura. E ha segnato l'inizio di una nuova avventura per la squadra di Civitella, che di fatto oggi qui conduce una seconda sede a tutti gli effetti della casa madre. 11 suite, una spa, azienda agricola biologica con allevamento di vitelloni di razza Marchigiana e maiali di Cinta Senese, più animali da cortile e, come detto, l'orto curato da Quinto.