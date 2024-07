Il vescovo di Firenze Gherardo Gambelli torna nella ‘sua’ Castelfiorentino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024)– È cresciuto ae per molti anni è stato missionario in Africa. Proprio la sua città si prepara ad accoglierlo in un’atmosfera di festa: ildi, domani (7 luglio) alle 18chiesa di Santa Verdiana, presiederà la celebrazione eucaristica assieme ai sacerdoti della comunità e della zona. Al termine della cerimonia,incontrerà i bambini all’interno del santuario e tutti i cittadini nel sagrato della chiesa. A seguire, la comunità pastorale donerà aluna croce pettorale, fedele riproduzione di quella che Santa Verdiana portò da Santiago De Compostela come ricordo del pellegrinaggio, affinché “possa ricordare – si legge nel notiziario della comunità parrocchiale – il legame con la comunità diche lo ha cresciutofede”, e “affidarlo alla nostra patrona, sorella e compagna nel pellegrinaggio della fede e della vita”.