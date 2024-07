F1 Wolff sul sostituto di Hamilton | Stesse possibilità per Sainz Antonelli e Verstappen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) “Ildiin Mercedes? La percentuale è del 33.3% per, hanno la stessa. Sono sincero, stiamo ragionando in questo senso“. Con queste parole, Totoha svelato ai microfoni di Sky Sport i possibili sostituti di Lewisin Mercedes, con il pilota britannico promesso sposo della Ferrari già dalla prossima stagione. Il team principal della scuderia tedesca non si è sbilanciato particolarmente, menzionando però tre protagonisti in Formula 1, ossia il ferrarista Carlos, l’olandese Maxattualmente in Red Bull e Andrea, protagonista in F2 con un certo e imminente futuro in F1. F1,suldi: “per” SportFace.