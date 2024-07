Cricket don Giacomo vola fino in Inghilterra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Il sacerdote della parrocchia di Pievepelago, don, fa parte della Nazionale del Vaticano die nei giorni scorsi ha partecipato ad una serie di incontri inanche contro la squadra di Re Carlo a Windsor. Evento che ha avuto grande risonanza nei rapporti internazionali, dove si cita l’importanza della "diplomazia sportiva" su diversi livelli sia politici che religiosi, impreziosito anche da uno scambio di messaggi tra Papa Francesco e re Carlo. In segno di rispetto per il Papa, la famiglia reale ha ospitato la squadra del Vaticano al castello di Windsor e ha condotto una preghiera presso la cappella di San Giorgio. L’ambasciatore britannico in Vaticano, Chris Trott, ha notato che il tour non solo ha rafforzato i legami diplomatici tra le Chiese, ma ha anche fortificato le relazioni Vaticano-Regno Unito.