Campania Cerreto FdI | Marino e De Luca i nuovi Stanlio e Ollio

(Di sabato 6 luglio 2024) Caserta. “La vergognosa riunione convocata da Carlo, presidente regionale Anci, su suggerimento del presidente Deper martedì 9 luglio per protestare contro le politiche del Governo Meloni, è la trama di un film comico che provoca come reazione solo disgusto. Il Governo ha già deliberato 1,8 miliardi di risorse per lapur non avendo ricevuto nessuna collaborazione e progettualità valide. È imbarazzante che l’Ancisia ridotta ad un comitato elettorale di Dee del PD che lo si nota solo per le partecipazioni a marce della pace, cortei contro il governo a Roma e quotidiane esternazioni contro il Presidente del Consiglio andando ben oltre il perimetro istituzionale. È bene chiarire che Deavendo partecipato al pre consiglio del Cipes sa benissimo che proprio martedì alle 16,30 è convocato il Cipes per la delibera dei 388 mln per il completamento dei comuni e sa benissimo che nel miliardo e 800 milioni di euro già destinato ci sono i soldi per i campi flegrei, Bagnoli e i completamenti dei comuni.