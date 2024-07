Atletica Campionati Allievi 2024 | Diego Nappi da record nei 200 in 20 79

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024)si prende la scena nella seconda giornata deiitalianiin corso di svolgimento a Molfetta. Dopo nove anni cade la migliore prestazione italiana under 18 dei 200 metri stabilita allora da Filippo Tortu in 20.92 a Chiari il 7 giugno del 2015. Lo sprinter sardo dell’Porto Torres corre in 20.79 (vento +1.0) e si prende anche il primato di categoria all’aperto, dopo aver già realizzato quest’inverno il limite indoor con 21.52. Nelle altre finali di giornata Elisa Valenti è di nuovo campionessa italiana nel salto in lungo con un 6,04 come miglior salto. Nell’asta vince Sofia Gorgosalice con 3,80. Paloma Castillo con un primo lancio da 46,07 si aggiudica la gara del giavellotto.danei 200 in 20.