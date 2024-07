Wimbledon 2024 Rinderknech provoca Fritz Lui lo batte e risponde | Buon ritorno a casa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non è stata una stretta di mano come le altre quella tra Taylore Arthural termine del match di secondo turno di. Alla vigilia dell’incontro, il tennista francese aveva infatti infiammato l’atmosfera, dichiarando a L’Equipe: “L’ambiente sarà più tranquillo rispetto al Roland Garros dello scorso anno e lui piangerà un po’ di meno. Non porto rancore, ma se sperava che il pubblico parigino gli mandasse dei baci tra un punto e l’altro si sbagliava di grosso“. Parole che non hanno fatto altro che caricare ancora di più, il quale ha trionfato in quattro set ed a fine partita ha detto al suo avversario con grande classe: “Fai un“. Lo statunitense ha poi aggiunto: “Non mancarmi di rispetto prima della partita e poi aspettarti che io sia gentile dopo.