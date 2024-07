Tanti | disagio sociale 20 sorvegliati speciali aiuti ma fermezza su sicurezza e decoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – Come annunciato qualche giorno fa dal vice sindaco, si è riunito questa mattina il tavolo contro le gravi povertà e la marginalità, cabina di regia istituita dal Comune durante il periodo del covid e che accoglie una serie di soggetti istituzionali e operatori del terzo settore. Nell'incontro odierno sono state analizzate le risultanze del lavoro coordinato dall'ufficio delle politiche sociali che ha censito le presenze di senzatetto in città e che ha visto partecipare anche la polizia municipale e rappresendelle unità di strada. Un lavoro delicato, quello svolto, che ha portato a contatto con realtà difficili e di grande, alle quali tutte è stato offerto l'inserimento in percorsi di aiutofinalizzati ad un sostegno concreto.