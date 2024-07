Patto con il Governo 16 milioni ad Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ Amministrazione Nargi partirà sotto i buoni auspici di un primo traguardo straordinario:beneficerà di oltre 16di euro, che consentiranno al Comune di realizzare l’obiettivo storico del ripianamento strutturale e finanziario del suo disavanzo. La pubblicazione decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, conferma la bontà della strategia messa in campo dall’Amministrazione Festa, per rimettere definitivamente in sesto i conti dell’ente, dopo il risanamento già avviato con il piano di riequilibrio pluriennale approvato nel 2019. Ilha definito, infatti, il riparto del fondo di dotazione annua a beneficio dei comuni che hanno siglato il cosiddettocon la presidenza del Consiglio dei ministri, oltre adanche Alessandria, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia, Genova e Venezia.